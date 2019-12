Οι Ανδαλουσιανοί το έχουν καθιερώσει τέτοιες γιορτινές μέρες και ο κόσμος της Μπέτις ανταποκρίθηκε γι' ακόμα μια φορά σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές που μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε γήπεδο αυτό τον καιρό.

Στο ημίχρονο της ήττας (2-1) από την Ατλέτικο, οι φίλοι της Μπέτις πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο εκατοντάδες παιχνίδια και όλα αυτά συγκεντρώθηκαν για να πάνε κατευθείαν στα παιδιά της Σεβίλλης που έχουν ανάγκη από χαμόγελα και ξεγνοιασιά...

Real Betis fans threw stuffed animals to be collected and given to children in need during their La Liga match Sunday pic.twitter.com/Xr3vYCtLW9

Thank you, thank you and thank you. You're going to make many children happy with your stuffed animals. pic.twitter.com/8MMY0DCiOZ

