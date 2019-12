Ο Ζινεντίν Ζιντάν είχε σηκώσει τόσο τον φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, όσο και τον Ροντρίγκο για να τους περάσει στο παιχνίδι του «Καμπ Νόου», το βράδυ της Τετάρτης, στο τελευταίο δεκάλεπτο του ισόπαλου (0-0) clasico.

Ο Ράκιτιτς, έτυχε να βρεθεί κοντά στο σημείο των αλλαγών έχοντας πέσει στο γρασίδι και μόλις σηκώθηκε, πρώτα χαιρέτησε τον Μόντριτς στα γρήγορα και μετά συνέχισε το ματς!

When kissing your best friend is more important than playing the Clasico

Rakitic, I feel you pic.twitter.com/XTA027HMoU

— @RM_Modric10 suspended at 2.4k (@RM__Modric10) December 18, 2019