Σέρχιο Ράμος: «Ήταν ξεκάθαρα πέναλτι οι φάσεις στον Βαράν» (pics)

Η μεγάλη ισπανική μάχη δεν έβγαλε κάποιον νικητή το βράδυ της Τετάρτης στο Καμπ Νόου καθώς Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, έπειτα από 17 χρόνια.

Η φιλοξενούμενη ήταν καλύτερη (17 τελικές έναντι 9) και ο αρχηγός της ομάδας Σέρχιο Ράμος, μετά τη λήξη του ματς, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για δύο φάσεις που δεν τσέκαρε ο διαιτητής στον VAR, αυτές πάνω στον Βαράν, ενώ εκθείασε την προσπάθεια της ομάδας του μέσα στην Βαρκελώνη.

Συγκεκριμένα, ο Σέρχιο Ράμος μίλησε για:

Την πορεία του ματς: «Όταν δεν κερδίζεις, δεν μπορείς φέυγοντας από το γήπεδο να είσαι απόλυτα ευχαριστημένος. Ωστόσο δείξαμε προσωπικότητα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, από τις δυσκολότερες που υπάρχουν, απέναντι σε έναν αντίπαλο που συνηθίζει να έχει πολύ τη μπάλα και μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να τους περιορίσουμε στο δικό τους μισό. Κάναμε τα πράγματα πολύ δύσκολα για εκείνους».

Το αν η Ρεάλ Μαδρίτης άξιζε περισσότερα: «Δεν ξέρω αν αξίζαμε περισσότερα αλλά σίγουρα ελέγχαμε το παιχνίδι πολύ καλά και είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι περισσότερο από αυτούς. Δεν είναι εύκολο. Είχαμε στόσο να τους πιέσουμε και να παίρνουμε την μπάλα αμέσως μετά από κάθε τους "ελεύθερο" και νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά».

Tις φάσεις του Βαράν: «Είδαμε στο ημίχρονο τις φάσεις και είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πέναλτι και στις δύο περιπτώσεις. Ό, τι και να πω όμως τώρα δεν πρόκειται να αλλάξει τις δύο αποφάσεις. Το VAR είναι εκεί για να βοηθάει και, όταν υπάρχουν αμφιβολίες μπορούν να ξαναβλέπουν τη φάση στο μόνιτορ. Αυτό όμως δεν έγινε, δυστυχώς για εμάς. Είμαι σίγουρος όμως ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε κι εμείς ένα φάουλ μέσα στην περιοχή και θα επωφεληθούμε από το ότι δεν επανεξετάστηκε η φάση».

Tην φόρμα της ομάδας: «Παίζουμε καλά. Είμαστε εντάξει και ψυχολογικά και σωματικά. Φτάνει το τέλος της χρονιάς και θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο τέμπο, να παίζουμε δυνατά και μετά τις διακοπές. Έως τότε, έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και πρέπει να βγούμε εκεί έξω και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Tον χαρακτήρα της Ρεάλ: «Έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε ικανοποιημένοι, παρόλο που δεν κερδίσαμε, γιατί κρατήσαμε το παιχνίδι υπό έλεγχο και τους πιέσαμε αρκετά. Αυτή είναι η επίδοση που θέλουμε να έχουμε και το καταφέραμε».

"That's a penalty, a very clear penalty"

Our resident referee believes @realmadriden should've been awarded a penalty for a tug on Varane

https://t.co/bVKffcVOHg pic.twitter.com/csoq4hI45C

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) December 18, 2019