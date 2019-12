Ο Ραφάελ Βαράν ακόμα θ' απορεί γιατί δεν πήρε πέναλτι στο χτύπημα που του προκάλεσε ο Λενγκλέ στο πρώτο ημίχρονο του ισόπαλου (0-0) clasico στη Βαρκελώνη, επιδεικνύοντας μετά το τέλος του ματς τα σημάδια στον δεξιό του μηρό.

Ο Βαράν δέχθηκε πολύ άσχημο χτύπημα από τον συμπατριώτη του αμυντικό των «μπλαουγκράνα» στην περιοχή κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του «Καμπ Νόου» και μαζί με φάση στην οποία πάλι τον έχουν τραβήξει από τη φανέλα, είναι απορίας άξιο γιατί δεν παρενέβη ο VAR για πέναλτι.

Ο Γάλλος αμυντικός της «βασίλισσας» πήρε το ... σουβενίρ του από την αναμέτρηση με τους Καταλανούς και το φανέρωσε στα social media.

Nothing to see. Just the marks left in Varane's leg by Lenglet kicking him down in the box#ElClasico pic.twitter.com/uAfEvN4DaM

— Manahil Maryam (@queeneast16) December 18, 2019