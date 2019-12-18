Δείτε τις μεγάλες ευκαιρίες της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Βαράν που έσωσε ο Πικέ στη γραμμή, αλλά και αυτή του Άλμπα.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΛΑΜΙΑ 1
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 96vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 100vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 74
LIVE
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 76vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 75
LIVE
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΛΑΜΙΑ 1
LIVE
ΜΠΡΕΣΙΑ 0vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 1vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2
LIVE
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ 1
LIVE
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
PADERBORN 07 0
LIVE
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΣAΛΚΕ 1
LIVE
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
1. FC KOLN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 96vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 96
LIVE
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 76vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 100vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 143vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 101vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 99
LIVE
ΠΑΡΤΙΖAΝ 63vs
LIMOGES 51
LIVE
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 74vs
BUDUCNOST 75
ΤΕΛΙΚΟ
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 71vs
DARUSSAFAKA TEKFEN 68
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 92vs
ARKA GDYNIA 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ 96vs
ΟΥΛΜ 92
ΤΕΛΙΚΟ
CEDEVITA OLIMPIJA 103vs
JOVENTUT BADALONA 81
ΤΕΛΙΚΟ
UMANA REYER VENEZIA 76vs
RYTAS 74
LIVE
ZARAGOZA 67vs
BESIKTAS 60
LIVE
DIJON 74vs
NEPTUNAS 60
LIVE
SASSARI 89vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 89
LIVE
ΑΕΚ 83vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 73
ΤΕΛΙΚΟ
VEF RIGA 64vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 71
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 89vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 100vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΝΝΗ 101vs
HAPPY CASA BRINDISI 93
LIVE
SESTAO RIVER 1vs
ΛΟΥΓΚΟ 1
LIVE
ΜΠΑΡΑΚAΛΝΤΟ 0vs
ΒΙΛΑΡΟΥΜΠΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ 2vs
ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
EL PALMAR GRANA 1vs
ΧΕΤAΦΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΙΓΙΑ 1vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOLOSA 0vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BERGANTINOS FC 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 3vs
ΟΒΙΕΔΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COMILLAS CF 0vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΝΤΕΛAΝΟ 0vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
EL ALAMO 0vs
MALLORCA 1
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 0vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT ST. PETERSBURG 3vs
NEFTOKHIMIK BURGAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
LINDAREN AMRISWIL 2vs
GFCA AJACCIO 3
ΤΕΛΙΚΟ
SK ZADRUGA AICH/DOB 0vs
ΟΣΤΡAΒΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAUMONT VB 52 HM 3vs
LOK. NOVOSIBIRSK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ 3vs
ACTIVE LIVING ORION 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALKBANK 1vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΛΙΝ 1vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ 0vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. 3
LIVE
BUZANADA 0vs
ΙΜΠAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
AGUILAS ATLETICO 0vs
TENISCA 3
ΤΕΛΙΚΟ
STROITEL MINSK 0vs
VK CEZ KARLOVARSKO 3
ΤΕΛΙΚΟ
MUNICIPAL ZALAU 3vs
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ 2vs
ALURON VIRTU CMC 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ 3vs
OK BUDUCNOST 0
ΤΕΛΙΚΟ
OK MLADOST KASTELA 3vs
PARNU VORKPALLIKLUBI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ 3vs
SCMU CRAIOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ 2vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
VOLLEY SCHONENWERD 0vs
ΡΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MONTPELLIER 3vs
LINDAREN LUZERN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERZENI SHIJAK 0vs
ALLIANZ MILANO 3
Από μια μεγάλη ευκαιρία είχαν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Βαράν και τον Άλμπα να μη βρίσκουν δίχτυα.
Δείτε τις μεγάλες ευκαιρίες της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Βαράν που έσωσε ο Πικέ στη γραμμή, αλλά και αυτή του Άλμπα.
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