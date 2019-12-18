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Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι μεγάλες ευκαιρίες του Clasico! (vids)

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι μεγάλες ευκαιρίες του Clasico! (vids)

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι μεγάλες ευκαιρίες του Clasico! (vids)

Από μια μεγάλη ευκαιρία είχαν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Βαράν και τον Άλμπα να μη βρίσκουν δίχτυα. 

Δείτε τις μεγάλες ευκαιρίες της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Βαράν που έσωσε ο Πικέ στη γραμμή, αλλά και αυτή του Άλμπα. 

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