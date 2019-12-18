Η ώρα του τελευταίου Clasico της δεκαετίας πλησιάζει στο Camp Nou (18/12, 21:00) και ο Λιονέλ Μέσι αφήνει πίσω του μία πλειάδα από υπέροχες εμφανίσεις και μοναδικά γκολ κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε τα καλύτερα του τέρματα:
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
PADERBORN 07 -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
1. FC KOLN -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 143vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 101vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 99
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
GALATASARAY -vs
ARKA GDYNIA -
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ -vs
ΟΥΛΜ -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
JOVENTUT BADALONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
RYTAS -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
LIMOGES -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
BUDUCNOST -
VEF RIGA -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΒΟΝΝΗ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΑΕΚ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ZARAGOZA -vs
BESIKTAS -
DIJON -vs
NEPTUNAS -
SASSARI -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ -vs
ΚΟΡΔΟΒΑ -
EL ALAMO -vs
MALLORCA -
EL PALMAR GRANA -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΕΛΙΓΙΑ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
TOLOSA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
BERGANTINOS FC -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΒΙΕΔΟ -
COMILLAS CF -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΟΥΝΤΕΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ -
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ -vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ -
SESTAO RIVER -vs
ΛΟΥΓΚΟ -
ΜΠΑΡΑΚAΛΝΤΟ -vs
ΒΙΛΑΡΟΥΜΠΙΑ -
ZENIT ST. PETERSBURG -vs
NEFTOKHIMIK BURGAS -
LINDAREN AMRISWIL -vs
GFCA AJACCIO -
SK ZADRUGA AICH/DOB -vs
ΟΣΤΡAΒΑ -
CHAUMONT VB 52 HM -vs
LOK. NOVOSIBIRSK -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ACTIVE LIVING ORION -
LIVE
HALKBANK 1vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 0
ΜΠΕΡΛΙΝ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
AGUILAS ATLETICO -vs
TENISCA -
BUZANADA -vs
ΙΜΠAΡΑ -
STROITEL MINSK -vs
VK CEZ KARLOVARSKO -
MUNICIPAL ZALAU -vs
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ -
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -vs
ALURON VIRTU CMC -
OK MLADOST KASTELA -vs
PARNU VORKPALLIKLUBI -
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -vs
OK BUDUCNOST -
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -vs
SCMU CRAIOVA -
VOLLEY SCHONENWERD -vs
ΡΕΝ -
ERZENI SHIJAK -vs
ALLIANZ MILANO -
MONTPELLIER -vs
LINDAREN LUZERN -
Λίο Μέσι και «μαγικά» γκολ πάνε μαζί στα Clasico, με τον Αργεντίνο άσο να έχει σηκώσει όρθιο το Camp Nou ουκ ολίγες φορές στην καριέρα του.
Η ώρα του τελευταίου Clasico της δεκαετίας πλησιάζει στο Camp Nou (18/12, 21:00) και ο Λιονέλ Μέσι αφήνει πίσω του μία πλειάδα από υπέροχες εμφανίσεις και μοναδικά γκολ κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε τα καλύτερα του τέρματα: