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Clasico: Οι γκολάρες του Μέσι στο Camp Nou (vid)

Clasico: Οι γκολάρες του Μέσι στο Camp Nou (vid)

Clasico: Οι γκολάρες του Μέσι στο Camp Nou (vid)

Λίο Μέσι και «μαγικά» γκολ πάνε μαζί στα Clasico, με τον Αργεντίνο άσο να έχει σηκώσει όρθιο το Camp Nou ουκ ολίγες φορές στην καριέρα του.  

Η ώρα του τελευταίου Clasico της δεκαετίας πλησιάζει στο Camp Nou (18/12, 21:00) και ο Λιονέλ Μέσι αφήνει πίσω του μία πλειάδα από υπέροχες εμφανίσεις και μοναδικά γκολ κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε τα καλύτερα του τέρματα:

 

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