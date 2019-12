Μπαρτσελόνα εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης...

Είναι το κορυφαίο ντέρμπι του πλανήτη, αυτό που ενδεχομένως κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται να αγωνιστεί.

Πολλώ δε μάλλον οι Λατινοαμερικάνοι, που έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στο ισπανικό ποδόσφαιρο...

Ο Αρτούρο Βιδάλ πληροφορήθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ενόψει του Clasico, ότι δεν θα ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, σύμφωνα με τον ESPN, τα... έσπασε και έφυγε!

Μάταια οι ψυχραιμότεροι συμπαίκτες του προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και να τον εκλογικεύσουν, καθώς απ'ό,τι καταγράφεται ο Χιλιανός δεν μπορούσε με τίποτα να... καλμάρει.

