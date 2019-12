Οι «μερένγκες» χρειάστηκαν να ψάξουν μέχρι τέλους το γκολ με το οποίο θα κατάφερναν να πάρουν κάτι από το πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Βαλένθια και πήραν εν τέλει τον βαθμό λίγες μέρες πριν από το μεγάλο εξ αναβολής clasico του «Καμπ Νόου».

Ο Τιμπό Κουρτουά, αφού πρώτα πανηγύρισε, γύρισε προς την εστία του και άρχισε ν' απαντάει στους οπαδούς της Βαλένθια για το πικάρισμα που είχε δεχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή...

Αρχικά τους έδειξε τ' αυτιά του στην κίνηση που υποδηλώνει πως... είχαν σιγήσει και δεν ακούγονταν πια, ενώ, τους έστειλε και φιλιά!

Δείτε το βίντεο:

Courtois blowing kisses to the Mestalla stands after celebrating his header that assisted RM goal#RealMadrid #Valencia #Courtois

— RM Play (@RMPIay) December 15, 2019