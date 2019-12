Ρεάλ Μαδρίτης: Συνεχίζει να προκαλεί ο Μπέιλ, έπαιζε με μπουκάλι στον πάγκο! (vid)

Δεν περνάει καλά στη Μαδρίτη, βαριέται και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν ήταν στο αρχικό σχήμα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βαλένθια, πέρασε ως αλλαγή στο 69', αλλά μέχρι τότε, κάτι έπρεπε να βρει να κάνει.

Η κάμερα τον έπιασε λίγο πριν σηκωθεί για ζέσταμα, να παίζει με ένα μπουκάλι νερό, το οποίο προσπαθούσε με το κατάλληλο πέταγμα, να προσγειώσει όρθιο, όπως... επιτάσσει ο σκοπός του Bottle flip challenge.

Παραδίπλα του, για να μην πέφτει όλο το... ανάθεμα στον Μπέιλ και ο Έντερ Μιλιτάο δείχνει πολύ πρόθυμος να συμμετέχει στο όλο παιχνίδι, καθώς συμμετέχει κι αυτός στη διαδικασία.

Μόνος... τίμιος ο Κασεμίρο, ο οποίος φαίνεται πως θέλει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση (σ.σ ακόμα στο 0-0) και αγνοεί ευγενικά τις ασχολίες των συμπαικτών του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Real Madrid are paying Gareth Bale £500,000 per week to do the Bottle flip challenge on the bench. pic.twitter.com/HwKybbWNOA

— FutbolBible (@FutbolBible) December 15, 2019