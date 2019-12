Μπαρτσελόνα: Ο Σουάρες... ξαναχτύπησε! (vid)

Ίντερ - Μπαρτσελόνα με προσφορά* ημέρας & Novi Specials (21+)

Άνοιξε η όρεξη στον Λούις Σουάρες για θεαματικά γκολ μετά την αποθέωση που γνώρισε το τέρμα που πέτυχε απέναντι στην Μαγιόρκα.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ στο πλαίσιο της τελευταίας φάσης των ομίλων του Champions League, η ομάδα του έχει ήδη προκριθεί ως νικήτρια του ομίλου και ο ίδιος το απολαμβάνει.

Στην προπόνηση των «μπλαουγκράνα» δοκίμασε κάτι παρεμφερές με το... ποίημα του Σαββάτου και η ομάδα τον εκθείασε!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

OOPS! He did it again! @luissuarez9 with the back heel pic.twitter.com/LjJcVqTlqj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2019