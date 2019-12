Ο Αργεντινός ηγέτης των «μπλαουγκράνα» μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας είναι ανεβασμένος και το έδειξε στο πρόγραμμα της Πέμπτης στο προπονητικό κέντρο των Καταλανών.

Μετά από διπλή ντρίμπλα κι αφού είχε βρεθεί πλάγια, τσίμπησε τη μπάλα με το μυτάκι και την έστειλε στην απέναντι γωνία για να σημειώσει εντυπωσιακό γκολ...

Just Messi doing Messi things in training

— 433 (@433) December 5, 2019