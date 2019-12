Ο διεθνής αστέρας της «βασίλισσας», έχει προκαλέσει την οργή των οπαδών της Ρεάλ για τις... προτεραιότητές του και το γεγονός πως πρόσφατα πανηγύριζε την πρόκριση της Ουαλίας στο Euro 2020 με το πανό που έγραφε: «Ουαλία, γκολφ, Μαδρίτη. Με αυτή τη σειρά».

Το βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια τον αποτυπώνει σε ένα από τα πιο πρόσφατα εντός έδρας ματς των «μερένγκες», όπου σηκώνεται από τον πάγκο για ζέσταμα, γίνεται... χαμός με τα σφυρίγματα και τις αποδοκιμασίες κι εκείνος απλά χαμογελάει!

Gareth Bale getting booed by Madrid fans whilst he’s warming up. What does he do? Just smiles and carries on. Shithousery scales well and truly broken. pic.twitter.com/79x69dO1FM

— Ball Street (@BallStreet) December 2, 2019