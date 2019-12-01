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Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Τα Top-5 γκολ στο Camp Nou

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Τα Top-5 γκολ στο Camp Nou

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Τα Top-5 γκολ στο Camp Nou

Το ντέρμπι μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης  πλησιάζει (1/12, 22:00), και στην έδρα τους οι «μπλαουγκράνα» έχουν σημειώσει μερικά υπέροχα τέρματα τις προηγούμενες σεζόν.    

Η παράδοση των θεαματικών γκολ της Μπάρτσα όταν υποδέχεται τους «ροχιμπλάνκος» έχει συνεχιστεί από παίκτες όπως οι Μέσι, Σουάρεζ και Αντριάνο, την τελευταία δεκαετία στο Camp Nou.

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