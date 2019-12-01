Η παράδοση των θεαματικών γκολ της Μπάρτσα όταν υποδέχεται τους «ροχιμπλάνκος» έχει συνεχιστεί από παίκτες όπως οι Μέσι, Σουάρεζ και Αντριάνο, την τελευταία δεκαετία στο Camp Nou.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
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NORWICH CITY 2vs
ARSENAL 1
LEICESTER CITY -vs
EVERTON FC -
MANCHESTER UNITED -vs
ASTON VILLA -
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
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B. MONCHENGLADBACH 1vs
SC FREIBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
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WOLVES 0vs
SHEFFIELD UNITED 1
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NORWICH CITY 2vs
ARSENAL 1
LEICESTER CITY -vs
EVERTON FC -
MANCHESTER UNITED -vs
ASTON VILLA -
ΤΕΛΙΚΟ
SEVILLA FC 1vs
CD LEGANES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ATHLETIC BILBAO 2vs
GRANADA CF 0
ESPANYOL -vs
OSASUNA -
GETAFE CF -vs
LEVANTE UD -
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
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PARMA 0vs
AC MILAN 0
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LAZIO 3vs
UDINESE 0
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INTER 2vs
SPAL 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUVENTUS 2vs
US SASSUOLO 2
SSC NAPOLI -vs
FC BOLOGNA -
HELLAS VERONA -vs
AS ROMA -
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B. MONCHENGLADBACH 1vs
SC FREIBURG 1
VFL WOLFSBURG -vs
SV WERDER BREMEN -
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ΚΟΛΟΣΣΟΣ 60vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 100vs
DENVER NUGGETS 97
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 119vs
INDIANA PACERS 116
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 137vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 158vs
ATLANTA HAWKS 111
BROOKLYN NETS -vs
MIAMI HEAT -
MINNESOTA -vs
MEMPHIS GRIZZLIES -
NEW YORK KNICKS -vs
BOSTON CELTICS -
LOS ANGELES LAKERS -vs
DALLAS MAVERICKS -
DETROIT PISTONS -vs
SAN ANTONIO SPURS -
NEW ORLEANS PELICANS -vs
OKLAHOMA CITY -
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FC NANTES 1vs
TOULOUSE FC 0
STADE RENNES -vs
AS SAINT-ETIENNE -
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
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ISTANBUL BASAKSEHIR 2vs
ANTALYASPOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAZISEHIR GAZIANTEP 1vs
DENIZLISPOR 2
TRABZONSPOR -vs
GALATASARAY -
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LOKOMOTIV MOSKVA 1vs
DINAMO MOSKVA 2
FK SOCHI -vs
ORENBURG -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
SPARTAK MOSKVA -
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 88vs
ESTUDIANTES 66
ΤΕΛΙΚΟ
GRAN CANARIA 102vs
FUENLABRADA 78
JOVENTUT BADALONA -vs
BILBAO BASKET -
ZARAGOZA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
ΤΕΛΙΚΟ
OPENJOBMETIS VARESE 99vs
VIRTUS ROMA 69
ALMA TRIESTE -vs
DE LONGHI TREVISO -
ORIORA PISTOIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
SASSARI -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΙΛAΝΟ -vs
REGGIANA -
VL PESARO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RED OCTOBER CANTU -
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PINAR KARSIYAKA 21vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 18
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BURSASPOR 87vs
GAZIANTEP 106
OGM ORMANSPOR -vs
AFYON BELEDIYE -
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ROCHDALE 0vs
BOSTON UNITED 0
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BLACKPOOL 0vs
MAIDSTONE UNITED 1
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BRISTOL ROVERS 0vs
PLYMOUTH ARGYLE 0
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PETERBOROUGH UNITED 1vs
DOVER ATHLETIC 0
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EXETER CITY 2vs
HARTLEPOOL UNITED 0
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CRAWLEY TOWN 1vs
FLEETWOOD TOWN 1
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GILLINGHAM 2vs
DONCASTER ROVERS 0
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COVENTRY CITY 0vs
IPSWICH TOWN 0
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NORTHAMPTON TOWN 2vs
NOTTS COUNTY 0
TRANMERE ROVERS -vs
CHICHESTER CITY -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
Το ντέρμπι μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης πλησιάζει (1/12, 22:00), και στην έδρα τους οι «μπλαουγκράνα» έχουν σημειώσει μερικά υπέροχα τέρματα τις προηγούμενες σεζόν.
Η παράδοση των θεαματικών γκολ της Μπάρτσα όταν υποδέχεται τους «ροχιμπλάνκος» έχει συνεχιστεί από παίκτες όπως οι Μέσι, Σουάρεζ και Αντριάνο, την τελευταία δεκαετία στο Camp Nou.
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