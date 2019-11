Ρεάλ Μαδρίτης: «Φαινομενικό» χατ-τρικ κόντρα στην Αλαβές (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από την Αλαβές (14:00, Cosmote Sport) και η «βασίλισσα» θέλει τη νίκη προκειμένου να περάσει, προσωρινά, στο +3 από την Μπαρτσελόνα, η οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή στο «Wanda Metropolitano» την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν θέλει να κάνει το 3/3 στο πρωτάθλημα και η 13η Αλαβές παρουσιάζεται ως ιδανική ευκαιρία για τη «βασίλισσα».

Με αφορμή αυτή την αναμέτρηση, επαναφέρουμε το παιχνίδι της σεζόν 2002/03, όπου ο Ρονάλντο έκανε το χατ-τρικ στο τελικό και εμφατικό 5-1, υπό τις οδηγίες του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε.

Απολαύστε τα τελειώματα του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή:

Alavés take on Real Madrid later...

Here's @realmadriden legend @Ronaldo scoring a hat-trick against them pic.twitter.com/OekZ6cdBUp

— Dugout (@Dugout) November 30, 2019