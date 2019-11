Ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, έκανε το... bottle challenge με τον μικρούλη που φυσικά δεν μπορούσε να το πετύχει, όμως γελούσε με την καρδιά του.

Ο μπαμπάς Μέσι, εννοείται πως κάτι τέτοιες στιγμές, ξανανιώνει και γεμίζει από ζωή για να παίρνει κάθε φορά δύναμη για το γήπεδο...

Messi playing with his son Ciro is one of the cutest things you'll see all day

(via antonelaroccuzzo/Instagram) pic.twitter.com/yu9SfMqn4d

— ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2019