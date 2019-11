Μέσι: Εκεί που νομίζεις ότι το... τερμάτισε, έχει κι άλλο! (vid)

Ο... Θεόσταλτος Αργεντινός αστέρας δείχνει συνεχώς πως όποιος σκεφτεί για εκείνον ότι το... τερμάτισε, θα βρεθεί νέος τρόπος για να εντυπωσιάσει ξανά και να γίνει κύριο θέμα συζήτησης και αναφοράς στον διεθνή Τύπο.

Από το βράδυ του Σαββάτου και το ματς με τη Θέλτα στο «Καμπ Νόου», ο Λιονέλ Μέσι κυριαρχεί ξανά στα social media, είναι ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο γίνεται κουβέντα από νωρίς το πρωί και το πρόσωπο που βλέπει κανείς στα πρώτα θέματα των αθλητικών ιστοσελίδων.

Και δεν είναι καθόλου τυχαίο και άδικο...

Αυτός ο άνθρωπος, πέτυχε ακόμα ένα χατ-τρικ, το 52ο της καριέρας του μέχρι και αυτή τη στιγμή, σκοράροντας από δύο διαδοχικές εκτελέσεις φάουλ κόντρα στη Θέλτα. Μια φορά στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου για να δώσει νέο προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» κι άλλη μια στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους για να κάνει το 3-1, προτού έρθει ο Μπουσκέτς να πετύχει το τέταρτο και τελευταίο γκολ της Μπαρτσελόνα στην αναμέτρηση με την ομάδα του Βίγκο.

Ο Λιονέλ Μέσι, έχει πλέον μετρήσει 29 γκολ από εκτελέσεις φάουλ τις τελευταίες 8 αγωνιστικές περιόδους. Θέλετε να μάθετε πως πάει το πράγμα συγκριτικά με άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα; Η Γιουβέντους, ως ομάδα, έχει σκοράρει 27 φορές από απευθείας χτυπήματα με τη μπάλα στημένη, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 23, η Ρόμα με τη Λυών είναι στα 21 και 20 γκολ από φάουλ έχει η Παρί Σεν Ζερμέν!

Σε πιο ατομικό επίπεδο, οι επιδόσεις του Μέσι σε απευθείας εκτελέσεις φάουλ στη LaLiga φτάνουν στο 9,51% με 33 γκολ, ενώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, προτού αποχωρήσει για την Γιουβέντους το καλοκαίρι του 2018, είχε 19 τέρματα από στημένες φάσεις, σε ποσοστό 6,13%. Πιο χαμηλά είχαν μείνει οι Ρομπέρτο Κάρλος (16 γκολ με 4,19% στη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης) και ο Ροναλντίνιο με 15 γκολ (7,32%) στα χρόνια που έκανε ομορφότερο το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στη Μπαρτσελόνα.

Το προσωπικό του χατ-τρικ (αφού είχε προηγηθεί και γκολ με εκτέλεση πέναλτι στο ματς κόντρα στη Θέλτα), είναι το πρώτο που σημειώνεται στη φετινή LaLiga. Έπειτα από 124 αναμετρήσεις του ισπανικού πρωταθλήματος την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κανείς δεν είχε καταφέρει να λάμψει τόσο, όσο το έκανε το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου ο Μέσι. Γιατί τελικά, κάποια πράγματα τα μπορεί μονάχα εκείνος ή καλύτερα, τα μπορεί πρώτος εκείνος.

Στις 10/3/2007 είχε πετύχει το πρώτο του χατ-τρικ. Στις 4/10/2008 σκόραρε για πρώτη φορά με απευθείας εκτέλεση φάουλ και έφτασε στο 2019 για να έχει πλέον καταγεγραμμένα 52 χατ-τρικ καριέρας!

Ο Αργεντινός GOAT ξεπερνάει μόνος του τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ακόμα... έχει πολλή και λαμπρή συνέχεια, καταφέρνοντας για 11η σερί ημερολογιακή χρονιά να φτάσει στα 40+ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις!

Lionel Messi has scored 40+ goals for the 11th consecutive year.

2009

41

2010

60

2011

59

2012

91

2013

45

2014

58

2015

52

2016

59

2017

54

2018

51

2019

40*

pic.twitter.com/eVzgSbfEAQ

— SPORF (@Sporf) November 9, 2019