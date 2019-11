Μέσι: Όμορφες στιγμές με δυο πιτσιρικάδες έξω από το «Καμπ Νόου» (vid)

Μπορεί τα φώτα από τις κάμερες να τον ενοχλούν και να μην σταματάει και τόσο συχνά για να κάνει δηλώσεις μετά τα παιχνίδια των «μπλαουγκράνα», όμως, η ταπεινότητά του δεν αμφισβητείται.

Ο Λιονέλ Μέσι, λίγο μετά το προσωπικό του χατ-τρικ στη νίκη (4-1) επί της Θέλτα, το βράδυ του Σαββάτου, διέθεσε λίγο χρόνο και συζήτησε με δυο πιτσιρικάδες στο πάρκινγκ του «Καμπ Νόου», δείχνοντας τρομερά ευδιάθετος, δίχως να θεωρεί αγγαρεία τις στιγμές που χάρισε στους μικρούς θαυμαστές του.

Δείτε το όμορφο βίντεο:

A couple of young fans came to meet Lionel Messi. Lionel Messi stopped, met them and had a casual chat with them.

What a humble guy. Class! pic.twitter.com/On2W1Dtg6j

— Football HQ (@FootbaII_HQ) November 9, 2019