Μέσι και Σουάρες... αγνοούν τον Γκριεζμάν! (vid)

Η ενέργεια του Μέσι στο ματς με τη Βαγιαδολίδ να μη δώσει πάσα στον ακάλυπτο Γκριεζμάν, αλλά και το γεγονός πως ο Γάλλος έπαιρνε ελάχιστες μπάλες από τον Σουάρες, τον Αργεντίνο, αλλά και τον Σεμέντο σχολιάστηκαν... αρνητικά από τους φιλάθλους της ομάδας. Μάλιστα, κάνουν τονίζουν στα social media πως οι Καταλανοί αγνοούν ενα από τα ακριβότερα μεταγραφικά τους αποκτήματα.

Suarez could've easily passed the ball to Greizmann and he would've easily scored. But he decided to wait and pass it to Messi and I don't blame Messi for not passing it to Griezmann because he wanted that hattrick. #VALVERDEOUT pic.twitter.com/5KhsGJ5gr9

