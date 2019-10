Βιδάλ: «Από άλλον πλανήτη ο Μέσι» (pic)

To 50ό του γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι, κόντρα στην Βαγιαδολίδ Γενικά, ο ηγέτης της Μπάρτσα ήταν... μαγικός -για άλλη μια φορά κι ο Βιδάλ... έσταξε μέλι για λογαριασμό του.

«Κάνει τη διαφορά όταν ο Λίο δίνει όλη του την ποιότητα. Όταν είναι έτσι, η ομάδα το νιώθει.

Τον βλέπουμε κάθε μέρα αλλά μας εκπλήσει επίσης σε καθημερινή βάση. Ο Λίο είναι από άλλον πλανήτη.

Είμαστε χαρούμενοι, νικήσαμε κι η ομάδα έπαιξε καλά. Δεν έχω λόγια για τον Μέσι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χιλιανός μέσος στην «Movistar Plus».

Leo #Messi's long-range strike just moments ago was his 50th free-kick goal as a professional!

44

6

Greatest

Of

All

Time... pic.twitter.com/MgkidrEcJN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2019