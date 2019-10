Μέσι: Βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης για τη ζωή του (vids)

Ο Αργεντινός αστέρας της Μπαρτσελόνα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί και παρακολούθησε το show του Cirque du Soleil, το οποίο ήταν αρκετά εντυπωσιακό, με τη σκηνή να έχει σχεδιαστεί σαν ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Οι πρωταγωνιστές αλλά και οι ακροβάτες της παράστασης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στον Μέσι.

Barcelona striker Lionel Messi inaugurates Cirque du Soleil's show 'Messi 10' based on his life pic.twitter.com/uwPFofrYHu

Congratulations to @MessiCirque on the World Premiere in Barcelona! Follow the celebrations on @Cirque's Instagram Stories. #MessiCirque #CDSGroup pic.twitter.com/IozO7kOITX

— Cirque du Soleil Entertainment Group (@CDS_Group) October 10, 2019