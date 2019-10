Ο Πικέ πήρε επίτηδες κάρτα για να παίξει σίγουρα στο Clasico (vid)

Ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα είχε τέσσερις κάρτες και στο 85' κλώτσησε την μπάλα, με το παιχνίδι να έχει σταματήσει, αντικρίζοντας την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης με τη Σεβίλλη.

Αυτή η ενέργεια από τον Πικέ ήταν προφανώς εσκεμμένη προκειμένου να σιγουρέψει τη συμμετοχή του στο Clasico τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Τώρα που έχει συμπληρώσει πέντε κάρτες από το ξεκίνημα της σεζόν δεν θα παίξει με την Εϊμπαρ και θα βρίσκεται σίγουρα στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου στο Καμπ Νου.

#Pique with his anti football getting his 5th yellow card. Expected it. #BarcaSevillaFC pic.twitter.com/DdhqLBBAt7

— Cant del Barça (@BarcaBooster) October 6, 2019