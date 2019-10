Μπαρτσελόνα: Πάνω από 300 γκολ επί εποχής Βαλβέρδε (pic)

Τον Αύγουστο του 2017, ο Λιονέλ Μέσι κόντρα στη Ρεάλ πετυχαίνει το πρώτο γκολ επί Βαλβέρδε στο τιμόνι της ομάδας.

Ο ίδιος πέτυχε και το 100ό τον Μάρτιο του 2018. Ο Ντεμπελέ το Δεκέμβριο του 2018 βάζει την υπογραφή του στο 200ό κι ο Γάλλος απέναντι στη Σεβίλλη σημειώνει και το 300ό

