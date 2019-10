Όπως πρόσφατα «χάλασε» ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην προπόνηση της Γιουβέντους και συχνά – πυκνά επιλέγει να δοκιμάζει νέες ντρίμπλες για να τις παρουσιάσει τελειοποιημένες στα επίσημα ματς, κάπως έτσι έκανε και ο Ζεράρ Πικέ.

Στη Μπαρτσελόνα, βέβαια, ούτε που θέλουν να μιλήσουν για τον CR7 και απλά... θυμήθηκαν τον Ρομάριο.

Δείτε το βίντεο:

Not sure if Piqué or prime Romario pic.twitter.com/4C6tCIJ15U

