Ο Αργεντινός ηγέτης των «μπλαουγκράνα» αποχώρησε στο ημίχρονο της πρόσφατης αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ για τη LaLiga, έχοντας προλάβει να κάνει την ασίστ στον Γκριεζμάν για το γκολ του Γάλλου στην πρώτη ever συνεργασία τους κι έπειτα παραπονέθηκε για τις μυϊκές ενοχλήσεις και αποχώρησε.

Το πρωί της Δευτέρας βγήκε κανονικά στο γήπεδο και ακολούθησε μέρος της προγραμματισμένης προπόνησης, όπως ανέφερε η επίσημη ενημέρωση της Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να ελπίζει πως θα έχει τον αρχηγό της διαθέσιμο για την αναμέτρηση με την Ίντερ, το βράδυ της Τετάρτης στη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ciutat Esportiva

Leo #Messi y @Dembouz train for part of the session with the group

#ForçaBarça pic.twitter.com/2MD1bITXnX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2019