Όντεγκαρντ: Το «τούνελ» και η μαγική ασίστ (vid)

O 20χρονος Νορβηγός άσος αγωνίζεται στη Σοσιεδάδ με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία ανήκει ουσιαστικά από το 2015, όταν και άφησε τη Χέρενφεεν για να παίξει στη δεύτερη ομάδα της «βασίλισσας».

Στο παιχνίδι με την Αλαβές, το βράδυ της Πέμπτης, έκανε μαγική ντρίμπλα και ακόμα πιο μαγική ασίστ στον Οϊαρθάμπαλ για το 1-0 στο 19ο λεπτό, τρελαίνοντας το διαδίκτυο...

Martin Ødegaard with the assist of the season.

