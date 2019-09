Μοράτα: «Αν έχει @@@, ας πει γιατί πήρα κόκκινη»! (vid)

Ο Μοράτα αγωνίστηκε μόλις 8 λεπτά στην αναμέτρηση της Τετάρτης, όταν πήρε τη θέση του Ντιέγκο Κόστα στο 69ο λεπτό και αντίκρισε δυο κίτρινες κάρτες με διαφορά... ελάχιστων δευτερολέπτων στο 77' για ν' αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Η μια κάρτα ήρθε για κόντρα με τον Σίσκο Κάμπος και η δεύτερη για τη διαμαρτυρία του προς τον διαιτητή.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, δεν είχε καταφέρει να ηρεμήσει κι όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την αποβολή του, έγινε έξαλλος κι άρχισε να φωνάζει: «Ρώτα τον Σίσκο αν έχει τα @@@ να απαντήσει τι συνέβη...».

Άνθρωπος της Ατλέτικο παρενέβη και τον απομάκρυνε από τους εκπροσώπους του Τύπου...

What happened here with Morata? pic.twitter.com/8nLJPv88Pv

— N. (@RMdarts3) September 25, 2019