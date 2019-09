Βαλένθια – Χετάφε: Το VAR δεν είδε ποτέ το χέρι του Κουκουρέγια! (vid)

Η Χετάφε κατάφερε με δυο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών (66', 69') να διαμορφώσει το τελικό 3-3 έπειτα από τη μεγάλη ανατροπή που είχε δεχθεί στο πρώτο μέρος, όταν το υπέρ της 1-0 έγινε άμεσα 3-1.

Στη Βαλένθια έμειναν με τρομερά παράπονα από το VAR, το οποίο δεν είδε ποτέ το χέρι που έκανε ο Μαρκ Κουκουρέγια πάνω στη γραμμή, διώχνοντας τη μπάλα με πρόθεση!

Meanwhile, the eagle-eyed VAR does *not* give this penalty to Valencia against Getafe. In VAR's defence, Marc Cucurella only uses *one* hand to scoop the ball off the line... pic.twitter.com/i3uOoVXjgW

— Colin Millar (@Millar_Colin) September 25, 2019