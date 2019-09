Μέσι: Τα 10 ατομικά βραβεία για το 2019! (vids)

Ο Αργεντινός ηγέτης της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, αυτή τη φορά στη νέα κόντρα με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Βέρζιλ Φαν Ντάικ μετά τη «μάχη» τους και στα βραβεία της UEFA, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής.

Παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου για το 2019 στην φαντασμαγορική εκδήλωση που διεξήχθη στη Σκάλα του Μιλάνου, το βράδυ της Δευτέρας και έκανε πλέον 10 τα ατομικά του βραβεία μέσα στο 2019.

Είχε ήδη κατακτήσει το Χρυσό Παπούτσι (τρίτο σερί και έκτο στην καριέρα του), ήταν ο κορυφαίος σκόρερ στο Champions League για τη σεζόν 2018-2019, αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός στη διοργάνωση, κατέκτησε το βραβείο για το καλύτερο γκολ (με το φάουλ στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στη Λίβερπουλ), πήρε το LaLiga Best Player, LaLiga Best Forward και το LaLiga Best Playmaker, ενώ φυσικά, συμπεριλήφθηκε και στην κορυφαία 11άδα της FIFPro...