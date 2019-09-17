Μπουσκέτς-Σέρχι Ρομπέρτο: Μαγικά με τακουνάκια (vid)

Με τακουνάκια Σέρχι Ρομπέρτο και Μπουσκέτς δεν αφήνουν το τόπι να πέσει στο χορτάρι.
Θαυμάστε τους:
@5sergiob @SergiRoberto10 pic.twitter.com/TAsapuedid
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ 67vs
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 75vs
ΙΣΠΑΝΙΑ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
WATFORD FC 2vs
ARSENAL 2
ΤΕΛΙΚΟ
AFC BOURNEMOUTH 3vs
EVERTON FC 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 1vs
GETAFE CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
AS MONACO 3vs
OLYMPIQUE MARSEILLE 4
INTER -vs
SLAVIA PRAHA -
OLYMPIQUE LYON -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
BENFICA -vs
RB LEIPZIG -
SSC NAPOLI -vs
LIVERPOOL FC -
CHELSEA -vs
VALENCIA CF -
RED BULL SALZBURG -vs
KRC GENK -
AFC AJAX -vs
OSC LILLE -
BORUSSIA DORTMUND -vs
FC BARCELONA -
PANSAMIAKOS VATHYLL. -vs
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -
KAUHAJOKI KARHU -vs
TSMOKІ MINSK -
SZOMBATHELY -vs
CSM ORADEA -
INTER BRATISLAVA -vs
FRIBOURG OLYMPIC -
KERAVNOS STROVOLOU -vs
BAKKEN BEARS -
LISBOA BENFICA -vs
DONAR GRONINGEN -
SODERTELJE -vs
BALKAN BOTEVGRAD -
KAPFENBERG BULLS -vs
KYIV BASKET -
MOBILE PRISHTINA -vs
LEGIA WARSZAWA -
Μπουσκέτς και Σέρχι Ρομπέρτο... μαγεύουν στην προπόνηση κάνοντας επίδειξη τεχνικής.
Με τακουνάκια Σέρχι Ρομπέρτο και Μπουσκέτς δεν αφήνουν το τόπι να πέσει στο χορτάρι.
Θαυμάστε τους:
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— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2019