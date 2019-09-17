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Μπουσκέτς-Σέρχι Ρομπέρτο: Μαγικά με τακουνάκια (vid)

Μπουσκέτς-Σέρχι Ρομπέρτο: Μαγικά με τακουνάκια (vid)

Μπουσκέτς-Σέρχι Ρομπέρτο: Μαγικά με τακουνάκια (vid)

Μπουσκέτς και Σέρχι Ρομπέρτο... μαγεύουν στην προπόνηση κάνοντας επίδειξη τεχνικής.

Με τακουνάκια Σέρχι Ρομπέρτο και Μπουσκέτς δεν αφήνουν το τόπι να πέσει στο χορτάρι.

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