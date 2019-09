Μέσι: Ο μικρός Ματέο πανηγυρίζει όπως ο μπαμπάς του (vids)

Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεση απόδοση κερδών*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Η Αντονέλα Ροκούτσο, σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, βιντεοσκόπησε τον 4χρονο Ματέο που ντύθηκε με τη λαχανί φανέλα της Μπαρτσελόνα, με τον πατέρα του να έχει φροντίσει ώστε από μικρός να συνηθίσει από νωρίς την ομάδα και να τη στηρίξει.

Ο μπόμπιρας σούταρε με δύναμη και έδειξε πως έχει μάθει να πανηγυρίζει όπως το κάνει ο μπαμπάς του!

Mateo Messi celebrates his 4th birthday by scoring a goal and celebrating like his dad pic.twitter.com/Z4uJg80SVt

— ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2019