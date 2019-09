Μπαρτσελόνα: Η στιγμή που χτυπάει η καταιγίδα και... αρχίζουν τις βουτιές! (vid)

Οι «μπλαουγκράνα», ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Βαλένθια, το βράδυ του Σαββάτου, όμως, δεν θα έχουν γι' ακόμα ένα ματς τον Λιονέλ Μέσι μαζί τους.

Στην πρωινή προπόνηση της Τρίτης ξέσπασε νεροποντή, οι παίκτες άρχισαν να τρέχουν προς τ' αποδυτήρια, ενώ ορισμένοι έκαναν βουτιές στο γλιστερό γρασίδι, δείχνοντας τουλάχιστον πως αφού βράχηκαν μέχρι το κόκαλο, ήθελαν και να το διασκεδάσουν...

Little bitty stingin' rain

Big ol' fat rain

Rain that flew in sideways

Rain that seemed to come straight up from underneath pic.twitter.com/dnf4BX8lRf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2019