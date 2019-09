Μπέιλ: Τώρα... περήφανος για τη Ρεάλ! (pic)

Επιστροφή* 100% στον αγώνα Στουτγκάρδη - Μπόχουμ και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο Ουαλός σούπερ σταρ σκόραρε δυο φορές απέναντι στη Βιγιαρεάλ, το βράδυ της Κυριακής και... αποβλήθηκε, έχοντας καταφέρει όμως να χαρίσει έναν βαθμό στους «μερένγκες» από το παιχνίδι.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει αλλάξει στάση απέναντί του, δηλώνει πως όσους έχει στο ρόστερ του τόσους ακριβώς και συγκεκριμένα εκείνους θέλει να έχει στη διάθεσή του, ο Μπέιλ στο αγωνιστικό φροντίζει να διατηρήσει αυτή τη διαφοροποιημένη άποψη του Γάλλου προπονητή του και πλέον... δηλώνει και περήφανος!

Μπορεί το καλοκαίρι να έκανε τ' αδύνατα – δυνατά για να φύγει από τη Μαδρίτη, αναζητώντας κυρίως ομάδας στην Κίνα με... παχυλό μισθό, όμως, ανήμερα της συμπλήρωσης 6 ετών από την ημέρα που έγινε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, δηλώνει... περήφανος στα social media.

Proud to play for this great club @realmadrid https://t.co/eAmZNUujIU

— Gareth Bale (@GarethBale11) September 2, 2019