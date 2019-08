Το “Mini Estadi” υπηρέτησε την Μπαρτσελόνα από το 1982 και τώρα ήρθε η ώρα της κατεδάφισης. Τη θέση του πήρε από την Τρίτη (27/08/2019) το νέο “Estadi Johan Cruyff”. Η Μπάρτσα έδωσε στο ολοκαίνουργιο γήπεδο (4.600 θέσεις) που εξυπηρετεί κυρίως τους αγώνες των μικρότερων κλιμακίων της, το όνομα του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ. Την ίδια στιγμή διεξήχθη και αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων U-19 της Μπάρτσα και του Αγιαξ. Μάλιστα, την προηγούμενη ημέρα είχαν γίνει και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Κρόιφ στο “Καμπ Νόου”.

Estadi Johan Cruyff opens today.

This is how it came to life. pic.twitter.com/W4Gn5osJa8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019