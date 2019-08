Ένα από το πιο χαριτωμένα στιγμιότυπα στη LaLiga εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής. Μέσι και Σουάρες παρακολούθησαν την αναμέτρηση με τη Μπέτις από τις εξέδρες του Καμπ Νόου λόγω τραυματισμού και συντροφιά είχαν τα παιδιά τους. Στο γκολ των φιλοξενούμενων ο Ματέο Μέσι, ο μικρός γιος του Αργεντίνου πανηγύρισε προκαλώντας το… μούδιασμα του πατέρα του, αλλά και τη μεγάλη έκπληξη του Ουρουγουανού. Ο Ματέο πάντως φροντίζει να… τσαντίζει εύκολα τον σταρ της Μπάρτσα, μιας και είναι συχνά με τους αντιπάλους «Μερικές φορές στην τηλεόραση πανηγυρίζει τα γκολ της Ρεάλ, για να νευριάσει τον Τιάγκο. Μια άλλη φορά μου λέει: «Εσύ είσαι Μπαρτσελόνα, εγώ Λίβερπουλ που σας νίκησε». Έκανε το ίδιο και με τη Βαλένθια. Μου είχε πει: Η Βαλένθια σας νίκησε ε; Είμαι οπαδός της Βαλένθια» είχε πει ο Λιονέλ Μέσι!

Ahah priceless: Betis score against Barcelona, Messi and Suarez injured but attending the game with their sons, Mateo Messi celebrates Betis goal, Suarez and Messi can’t believe it and can’t help laughing pic.twitter.com/LS7NawDKXz

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 26, 2019