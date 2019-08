Η Μπαρτσελόνα ζήτησε συγγνώμη από την Μπέτις για το tweet με τον Φίρπο που σήκωσε αντιδράσεις (pic)

Μετά το τέλος του ματς, η Μπαρτσελόνα ανέβασε στο twitter μια φωτογραφία του Τζούνιορ Φίρπο, τον οποίο απέκτησε από την Μπέτις το καλοκαίρι, γράφοντας: «Ο Τζούνιορ ξέρει».

Το «καρφί» της Μπαρτσελόνα ενόχλησε την Μπέτις και τους οπαδούς της σηκώνοντας πολλές αντιδράσεις.

Το μεσημέρι της Δευτέρας οι Μπλαουγκράνα απολογήθηκαν για αυτό, αναφέροντας στα social media: «Θέλουμε να απολογηθούμε για το tweet που προκάλεσε την Μπέτις και τους φίλους της το βράδυ της Κυριακής. Δεν είχαμε σκοπό να δείξουμε κάποια ασέβεια, αλλά ήταν λάθος μας να το δημοσιεύσουμε σε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά για τον Τζούνιορ», ανέφερε η Μπαρτσελόνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φίρπο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Μπάρτσα απέναντι στην πρώην ομάδα του μπαίνοντας ως αλλαγή στο 81' στη θέση του Ραφίνια.

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2019