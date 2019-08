Το εξαιρετικό ντεμπούτο του Ζοάο Φέλιξ στην Ατλέτικο με αριθμούς (pic)

Ο Πορτογάλος άσος αποτελεί το νέο αστέρι των Ροχιμπλάνκος και στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση απέναντι στη Χετάφε πραγματοποίησε ένα πολύ καλό ματς.

Οι αριθμοί του Ζοάο Φέλιξ στο ντεμπούτο του με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα ήταν πολύ καλοί.

Ο Φέλιξ μεταξύ άλλων είχε 100% επιτυχία στις ντρίμπλες και 90% επιτυχία στις πάσες στο μισό του αντιπάλου, κέρδισε το πέναλτι, είχε ένα κλέψιμο και ένα τάκλιν, καθώς και τέσσερα κερδισμένα φάουλ.

João Félix's LaLiga debut by numbers:

100% shot accuracy

100% take-ons completed

90% pass acc. in opp. half

4 fouls won

3 aerial duels won

2 take-ons

1 penalty won

1 interception

1 tackle

This kid is going to be special. pic.twitter.com/jRAaBQopgM

— Squawka Football (@Squawka) August 18, 2019