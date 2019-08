Ο Λούκα Μόντριτς αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ρεάλ με την Θέλτα στην πρεμιέρα της La Liga, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην 16χρονη καριέρα του!

Luka Modric gets a red card for this?! Do you agree or disagree on the call #RealMadrid

pic.twitter.com/QoeXaIVj7p

— SONTFootball (@SONTFootball) August 17, 2019