Οι Βάσκοι πήραν τεράστιο «τρίποντο» κόντρα στους «μπλαουγκράνα» χάρη στην τρομερή έμπνευση του Αντούριθ να κάνει το ανάποδο ψαλίδι στο 89', έχοντας μπει ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, μπήκε τελευταίος στ' αποδυτήρια κι εκεί τον περίμεναν οι συμπαίκτες του αποθεώνοντάς τον με χειροκροτήματα και συνθήματα.

