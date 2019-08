Χωρίς τον αρχηγό της θα αγωνιστεί στο πρώτο ματς της σεζόν η Μπαρτσελόνα. Ο Λιονέλ Μέσι, έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο Αργεντινός, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί κι έτσι ο Ερνέστο Βαλβέρδε τον άφησε εκτός αποστολής.

SQUAD

#AthleticBarça

San Mamés

This is the first list for our La Liga debut! pic.twitter.com/zH7r3jSF2n

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2019