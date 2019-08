Η άμμος χρησιμοποιείται για να δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών, αλλά είναι εξαιρετικό εργαλείο για ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης ώστε να επανέλθει ο ποδοσφαιριστής σε κανονικές προπονήσεις.

Ο Μέσι, έχοντας ... λιώσει στο γυμναστήριο τις προηγούμενες μέρες, κάνει ασκήσεις πλέον στην άμμο και σταδιακά επανέρχεται, με τη LaLiga να κάνει σέντρα το προσεχές τριήμερο (16, 17, 18/8).

Beware @LaLiga defences, Leo Messi is aiming to come back stronger than ever pic.twitter.com/Pc0VvEhxsG

— OTRO (@OTRO) August 15, 2019