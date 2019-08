Δεν είχαν περάσει πολλές ώρες από την ολοκλήρωση του φιλικού αγώνα με τους «παρτενοπέι» στο Μίσιγκαν, με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε να φτάνει στο τελικό 4-0 επί των Ιταλών.

Αφού βολεύτηκε στη θέση του στο αεροπλάνο, ο Ντε Γιόνγκ πήρε το τάμπλετ και ήθελε να παρακολουθήσει ξανά σημεία του παιχνιδιού και εκτεταμένα highlights για να δει τις κινήσεις του και να εντοπίσει τα λάθη του...

Τρομερή νοοτροπία ο νεαρός χαφ στη μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του στη Μπαρτσελόνα...

Frenkie de Jong watching the if not his highlights. Think he looks with an eagle eye to what he and the team do and where he/they can develop. Valverde has a new, critical in-pitch assistant, hope he likes it. pic.twitter.com/pNjioWeF4u

