Ο Ουαλός που ακόμα... δεν ξέρει που θα τον βρει η νέα αγωνιστική περίοδος κι αν θα παραμείνει στη «βασίλισσα» ή θα ξεκινήσει μια νέα ποδοσφαιρική περιπέτεια, συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των «μερένγκες» για το αποψινό ματς με τη Ρόμα στο «Ολίμπικο».

Πριν από λίγες μέρες ο Μπέιλ δεν είχε ταξιδέψει με την ομάδα στην Αυστρία, όμως τώρα βρίσκεται κανονικά στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για τον Ζινεντίν Ζιντάν ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με τους Ρωμαίους.

Εκτός έμειναν οι Χάμες Ροντρίγκες και Μαριάνο.

Our 20-man squad for tonight's match against @ASRomaEN!#HalaMadrid pic.twitter.com/MM1rAA2SGA

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 11, 2019