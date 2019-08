Μπαρτσελόνα και SONY ενώνουν αθλητισμό και μουσική (vid)

Η Μπαρτσελόνα και η SONY ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία ιδιαίτερη συνεργασία. Σκοπός αυτής είναι να συνδεθούν τα αθλητικά τμήματα του club με τη μουσική παραγωγή της διάσημης εταιρείας και μεταξύ άλλων να δημιουργηθούν events, όπου θα παρουσιάζονται μαζί οι αθλητές με τους καλλιτέχνες. Επίσης, οι τελευταίοι, θα εκπροσωπούνται ταυτόχρονα και αντίστροφα μέσα από τα social media και τα κανάλια των δύο πλευρών. Τέλος, η μουσική της SONY θα ντύνει τα επιτεύγματα της Μπαρτσελόνα.

Strategic alliance between @FCBarcelona and Sony Music for the creation of engaging entretainment experiences

Full story: https://t.co/rSC9dPF4iw pic.twitter.com/Bqdqd9BFWN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2019