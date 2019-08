Πουγιόλ: «Πέρασε» μέσα από τζαμαρία παίζοντας τένις! (pics)

ΠΑΟΚ - Άγιαξ με αξεπέραστο Live Στοίχημα και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο άλλοτε αρχηγός της Μπαρτσελόνα, δεν σταματάει ποτέ να θέλει τη νίκη και το θετικό αποτέλεσμα σε ό,τι καταπιάνεται.

Δεν μπορεί να ηρεμήσει ακόμα κι αν παίζει ένα παιχνίδι τένις με φίλο του...

Έτσι, «πέρασε» από μια τζαμαρία και μετά... πόζαρε χαμογελαστός, με αίματα στο σώμα του, αλλά απ' ότι φαίνεται δεν έχει κάτι σοβαρό ή κάποιο πιο βαθύ σκίσιμο...

This is why Puyol is one of the greatest. What an absolute competitor, man ran through glass to try get a ball back in a game of tennis with a friend. Unreal mentality. pic.twitter.com/j9pmCVrk79

— TR (@TacticalRole) August 6, 2019