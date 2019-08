Στην πρώτη συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, ο Αντουάν Γκριεζμάν είχε αποκαλύψει ότι του είχε στείλει μήνυμα για να τον καλωσορίσει ο Λουίς Σουάρες, αλλά όχι κι ο Λιονέλ Μέσι. Εκεί γεννήθηκε μία ίντριγκα από τα ΜΜΕ και τώρα φαίνεται ότι μεγαλώνει.

Στο φιλικό της Κυριακής με την Αρσεναλ, ο Γκριεζμάν βγήκε αλλαγή και άρχισε να κάνει high five με όλους στον πάγκο, αλλά σταμάτησε στον Μέσι, ο οποίος κοιτούσε από την άλλη και δεν τον χαιρέτησε. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται ξεκάθαρα εάν αυτό έγινε επίτηδες, μιας και όντως ο Αργεντινός σούπερ σταρ φαίνεται να παρακολουθεί τη φάση και όχι τον νέο συμπαίκτη του. Το βίντεο όμως ήταν αρκετό, ώστε να φουντώσει η φημολογία...

Barça really spent 100+mil on Griezmann only for Messi to give him the Ibra treatment. I smell another CL disaster classic on the horizon for this club. Ahhh, cannot wait for the memes. pic.twitter.com/5dgzXJSjNM

— PjanićAttack (@Nihooo_1897) August 5, 2019