Έχοντας χάσει δυο χρόνια μπάλας, έχοντας υποβληθεί σε πολλαπλά χειρουργεία και έχοντας εντοπίσει τελικά το μικρόβιο που του έτρωγε τον τένοντα, ο Σάντι Καθόρλα άκουγε ότι ενδεχομένως να μη μπορέσει να περπατήσει κανονικά.

Όλα αυτά, πλέον, τα ακούει και γελάει. Έχει επανέλθει απόλυτα σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς από το περασμένο καλοκαίρι, επέστρεψε και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και στα φιλικά παιχνίδια της Βιγιαρεάλ για τη νέα σεζόν κάνει... παπάδες!

Φρέσκος, με διάθεση για μπάλα, με πολλές δυνάμεις, φροντίζει να καλύψει όσο μπορεί το χαμένο έδαφος και συνεχίζει να... ξαπλώνει τους αντιπάλους του με τις σβούρες που επιχειρεί.

34 years old and still dropping defenders like it's nothing @19SCazorla

@VillarrealCF pic.twitter.com/bdey7OhJb8

— 433 (@official433) July 29, 2019