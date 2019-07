Ο εν λόγω οπαδός σήκωσε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» επιδεικνύοντας το όνομα του Λιονέλ Μέσι στην πλάτη και μάλλον έπρεπε να περιμένει τις εξελίξεις...

Οι εξαγριωμένοι φίλοι της Ρεάλ που έβλεπαν και την ομάδα τους να διαλύεται από την Ατλέτικο, άρχισαν να του πετούν ό,τι έβρισκαν και είχαν στα χέρια τους...

A Barcelona fan was in the stands during the pre-season friendly between Atletico Madrid against Real Madrid. Look at him doing the Messi celebration. This is absolutely brilliant pic.twitter.com/3IqYaXZFx3

