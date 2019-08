Η La Liga αρχίζει στην COSMOTE TV

Εχει το μεγαλύτερο ντέρμπι στον κόσμο. Εχει τις ακριβότερες μεταγραφές του κόσμου. Εχει τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Η La Liga αρχίζει στις 18 Αυγούστου και το φετινό πρωτάθλημα αναμένεται να είναι το συγκλονιστικότερο των τελευταίων ετών. Κι αυτό γιατί η Ρεάλ θα δώσει μεγαλύτερη βάση στο πρωτάθλημα, η Ατλέτικο ενισχύθηκε και η Μπαρτσελόνα πήρε και τον Γκριεζμάν!

Φυσικά δεν είναι μόνο οι 3 διεκδικήτριες του τίτλου. Βαλένθια, Μπέτις και Σεβίλλη θα παλέψουν για μια θέση στην τετράδα που οδηγεί στο Champions League. Σοσιεδάδ, Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ ενισχύθηκαν.

Η La Liga γίνεται ακόμα πιο ισχυρή μιας και όλες οι ομάδες βελτιώθηκαν με τις μεταγραφές του καλοκαιριού.

Οπως γράψαμε άλλωστε είναι το πρωτάθλημα που σπατάλησε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα έδωσε 120 εκατομμύρια για τον Γκριεζμάν. Η Ατλέτικο άλλα τόσα για τον Ζοάο Φελίξ. Η Ρεάλ Μαδρίτης 100 για τον Αζάρ.

Και φυσικά είναι το πρωτάθλημα με το clasico. Ρεάλ-Μπαρτσελόνα και Μπαρτσελόνα-Ρεάλ!

Last but no least που λένε και στον χωριό μας υπάρχει ο καλύτερος του κόσμου. Ο Λιονέλ Μέσι παραμένει στην Βαρκελώνη και είναι έτοιμος για μία ακόμη σεζόν γεμάτη ρεκόρ και γκολ...

