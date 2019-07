Ο Σεσκ Φάμπρεγας πήγε να βρει τους κολλητούς του από τη Μπαρτσελόνα στο σημείο και μαζί με τους Ζόρντι Άλμπα και Σουάρες έκαναν ένα... αχτύπητο παρεάκι.

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές και εξαιρετικοί φίλοι βρέθηκαν στην Ίμπιζα και διασκέδασαν για το φινάλε των καλοκαιρινών τους διακοπών, σε νυχτερινό κλαμπ μαζί με τις συζύγους τους.

Χόρεψαν, τραγούδησαν, έβγαλαν φωτογραφίες και βίντεο και πλέον ... βάζουν πάλι μέσα τα κεφάλια για να δουλέψουν για τη νέα σεζόν.

Ένα μικρό απρόοπτο με μεθυσμένο τύπο που προσπάθησε να φτάσει στον Μέσι, δεν είχε συνέχεια, αφού ανέλαβαν οι άνδρες ασφαλείας του Αργεντινού αστέρα...

Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suarez and Cesc Fabregas spending the last few days of their holidays with their respective partners in Ibiza. pic.twitter.com/apSSyF9zhU

| Antonella and Messi enjoying the end of their holidays in Ibiza

A man, reportedly drunk, tried to pick a fight with Messi and invade his personal space at a nightclub where he was with his wife and friends.

No harm was done though as he was safely escorted out of the area by the security personnel. pic.twitter.com/btHnJQUjXo

— La Senyera (@LaSenyera) July 28, 2019