Ο Ουαλός, συνεχίζει να επιδεικνύει πρόσωπο που κάνει τον Ζινεντίν Ζιντάν να μην μπορεί να συνεργαστεί μαζί του, αν και στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ, ο Μπέιλ ήταν εκείνος που μπήκε με αλλαγή, σκόραρε και οδήγησε στο ισόπαλο 2-2 και τη νίκη στα πέναλτι.

Απέναντι στην Ατλέτικο, το ξημέρωμα του Σαββάτου, ο αριστεροπόδαρος άσος μπήκε με αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο, όταν ήδη το σκορ ήταν στο 6-1 εις βάρος της Ρεάλ και... γελούσε, όπως το έκανε και μετά το 7ο γκολ των «ροχιμπλάνκος»!

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να έχει αναθερμανθεί το θέμα της πιθανής μετακίνησής του στην Κίνα και την Jiangsu Suning.

Gareth Bale was pictured looking at Zidane on the sidelines and laughing at him. Real Madrid are getting humiliated by Atletico Madrid. pic.twitter.com/R3c8uhFzNi

— 360Sources (@360Sources) July 27, 2019